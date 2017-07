Zurück zur Übersicht

Zweisimmen: Frau an Oeschseite tödlich verunfallt

Am Donnerstagabend ist in Oeschseite (Gemeinde Zweisimmen) ein Auto in eine steile Böschung geraten und hat sich mehrmals überschlagen. Die Lenkerin wurde dabei tödlich verletzt.

