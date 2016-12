Zurück zur Übersicht

Zweisimmen: Arbeiten für die Umspuranlage kommen voran

Die Arbeiten am Bahnhof Zweisimmen sind im Zeitplan. Pünktlich zum Fahrplanwechsel in zwei Jahren soll es möglich sein, von Montreux nach Interlaken zu reisen, ohne in Zweisimmen umzusteigen.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30)