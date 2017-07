Why So Serious? Live im BeO-Soundcheck – DO 13.07. ab 20:15

Why So Serious?

Eine Band aus Thun. Ihre Musik wird den Stilen Rock, Grunge und Punk zugeordnet. Ihre Einflüsse bieten ein großes Spektrum und reichen von den Beatles über die Foo Fighters bis hin zu Nirvana oder System of a Down. Nun haben die 5 Jungs ihre erste EP am Start – und Radio BeO hört ganz genau hinein…

Why So Serious kommen live ins Studio von Radio BeO und erzählen von ihrer Musik – im BeO-Soundcheck am Donnerstag 13. Juli ab 20:15 Uhr