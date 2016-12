Zurück zur Übersicht

Wengen/Interlaken: Abschied von Viktor Gertsch

Als humorvoller und feinfühliger Mensch wird Viktor Gertsch vielen seiner langjährigen Weggefährten in Erinnerung bleiben. Dies kam verschiedentlich an der Abschiedsfeier des verstorbenen "Mister Lauberhorn" in Interlaken zum Ausdruck.

Mehr dazu im Mittwoch-Info: 06:00/06:30/07:00/07:30