Wengen: Rennprogramm am Lauberhorn bleibt (fast) bestehen

Die Abfahrt am Samstag, der Slalom am Sonntag und morgen Freitag die Kombination: Das OK der Lauberhornrennen hält am Rennprogramm fest. Einzige Anpassung an die Wetterprognosen ist, dass morgen bei der Kombination die Disziplinenreihenfolge getauscht wird: Der Start erfolgt um 10.15 Uhr zum Slalom, die Abfahrt ist auf 13.45 Uhr angesetzt.