Wengen: Das 1. Training zur Lauberhornabfahrt findet nun doch statt

Am Dienstag werden die Skirennfahrer das 1. Training zur Lauberhornabfahrt vom kommenden Samstag fahren. Die internationalen Lauberhornrennen schreiben in einer Mitteilung dass es unvernünftig wäre auf das Training am Dienstag zu verzichten.

(Mehr dazu im Montag-Info 06:00/06:30/07:00/07:30)