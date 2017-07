Vorschau aufs 30. Brienzersee Rockfestival, DO 27.07. ab 20:15

Das 30. Brienzersee Rockfestival steht vor der Tür – Wir machen eine Musikalische Vorschau zusammen mit OK-Präsident Fredi Bieri und Music-Booker UP (Urspeter) Fischer. Zudem gibt es Tickets fürs Festival zu gewinnen!

Am 03. August geht es los mit der Jubiläumsausagbe des 30. Brienzersee Rockfestival.

Das Programm ist bekannt – im Line-Up sind die Frauen AC/DC Coverband Hells Belles und die britische Glam-Rock Band The Sweet.

Am Freitagmittag eröffnen Brienzer Bands das Brienzersee Rockfestival. Zuerst mit der Hardrock Band Daf, gefolgt von Glowing Shelter. Am Nachmittag heizt die Celtic Punk Band, Tortillea Flats aus Langenthal ein, so teilt es der Verein Brienzersee Rockfestival mit. The New Roses sind musikalisch wie ein explosiver Sprengstoff, der sich an Vorbildern viw Guns N'Roses, AC/DC, Bruce Springsteen, Aerosmith oder auch Metallica orientiert. Die britische Rock'n'Roll und Glam-Rock Band The Quireboys führt in den Abend.