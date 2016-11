Zurück zur Übersicht

Vom Diplomatensohn zum Krimiautor: BeO-Gast Thomas Bornhauser erzählt aus seinem Leben

Thomas Bornhauser ist als Diplomatensohn in Bern, Bordeaux und New York aufgewachsen und dort vielleicht für kurze Zeit mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump zur Schule gegangen. Zurück in der Schweiz hat er während fast 30 Jahren die Kommunikation der Migros Aare geleitet und ist zu Beginn auf massiven Widerstand im Berner Oberland gestossen. Seit einigen Jahren ist Thomas Bornhauser pensioniert. Seither schreibt er vor allem Kriminalromane.

Erfahre mehr über unseren BeO-Gast Thomas Bornhauser täglich:

Montag bis Freitag, 28. November – 02. Dezember, jeweils um 09:15/15:15

Samstag, 03. Dezember um 09:45

Sonntag, 04. Dezember um 16:15

