Volleyball: Startschuss zum Major-Turnier in Gstaad

In Gstaad startet heute das Beachvolleyball Major-Turnier. Vor allem bei den Frauen zeigten sich in dieser Saison zwei Schweizer Duos in Form. Heidrich/Vergé-Dépré und Betschart/Hüberli hoffen beim Heimturnier auf einen Exploit.

(Mehr dazu im Dienstag-Info: 06:00/06:30/07:00/07:30)