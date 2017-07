Zurück zur Übersicht

Unterseen: wie weiter mit der Bahnhofstrasse?

Eine Petition hat vor Jahresfrist gefordert, die Bahnhofstrasse sicherer zu machen. Eine Tempo-30-Zone im oberen Teil der Bahnhofstrasse kommt für den Gemeinderat nicht in Frage und offenbar zeigt auch der Kanton keine Bereitschaft dafür. Der Gemeinderat will über geplante Massnahmen erst in einigen Wochen informieren.

