Unterseen: 830’000.- Franken für Stiftung Helsenberg

Zur Finanzierung der Projektierungskosten des geplanten Heims Mosaik in Interlaken hat die bernische Kantonsregierung einen Kredit in der Höhe von 830’000 Franken an die Stiftung Helsenberg bewilligt. Da das Heim Mosaik stark sanierungsbedürftig ist und am bestehenden Standort der dringend benötigte Ausbau des Angebotes nicht möglich ist, plant die Stiftung Helsenberg einen Neubau auf dem Areal des Gemeindeverbandes Weissenau in Interlaken.

