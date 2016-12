Zurück zur Übersicht

Uetendorf: 9-Jähriger auf Fussgängerstreifen verletzt

Ein Auto hält am Fussgängerstreifen, um einen Knaben über die Strasse zu lassen. Das hintere Auto fährt auf, das vordere wird in den Knnaben hineingestossen. Dieser verletzt sich dabei, jedoch ohne, dass es vorerst jemand bemerkt. Nun sucht die Polizei Zeugen zum Unfall, der sich am Dienstagmittag in Uetendorf ereignet hat.

Mehr dazu im Donnerstag-Info: 06:00/06:30/07:00/07:30