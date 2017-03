Troubas Kater – die Schweizer Mundart-Band live im BeO-Soundcheck – DO 06.03. ab 20:15

TROUBAS KATER – die Schweizer Mundart-Band aus Bern live bei Radio BeO

Noch nicht einmal zwei Jahre ist es her, seit die neue Truppe um Rapper und Sänger QC im Sommer 2015 auf den Strassen von Bern ihre ersten Konzerte spielte. Was dann passierte überraschte alle Beteiligten: Über 60 Konzerte, darunter Auftritte am Gurtenfestival, Heitere Openair und Openair St. Gallen, Radioairplay auf zahlreichen Stationen, Song des Jahres 2015 und eine Nomination für einen Swiss Music Award (der dann allerdings ein anderer bekam). Kein Zweifel, das im November 2015 erschienene Album „Verdammte Novämber“ hatte einen Nerv getroffen. Und das hätten sich die Jungs trotz allem Optimismus so nie ausgemalt. Nun präsentieren Troubas Kater ihr zweites Album. Es trägt den Titel „Aber morn…“…wir hören zusammen die neue Musik – im BeO-Soundcheck!

Troubas Kater kommen live ins Studio von Radio BeO und erzählen von ihrer Musik –

im BeO-Soundcheck am Donnerstag 06. April ab 20:15 Uhr