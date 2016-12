Tourismusfachmann, Singer und Songwriter! Der Auslandschweizer John Hänni live im BeO-Soundcheck – Samstag, 17. Dezember 18:15

Als Auslandschweizer ist er ist in Papua Neu Guinea geboren: John Hänni.

"Happy Life" so der Name des aktuellen Albums von John Hänni, mit seiner Musik möchte der Singer und Songwriter den Hörerinnen und Hörer eine glückliche Zeit schenken. In diesem Jahr veranlasst ihn seine Lebensgeschichte, welche auch in Buchform erhältlich ist, in Verbindung mit seiner Aktivität als Musiker und Tourismusfachmann, zu einer ganz besonderen Tournee. Seit über 20 Jahren hatte er den Wunsch mit seiner Musik jedes Land der Welt zu erreichen. Was lange ein unerfüllbarer Wunsch blieb, macht Facebook nun möglich: John Hänni besucht seit bald einem Jahr einmal pro Woche ein Land über eine Facebook Promotion. Bis jetzt besuchte er mit seiner Facebook Welttournee über 80 Länder.

Mit dem Album "Happy Life" veröffentlicht John Hänni nun 14 englische Songs.

John Hänni kommt ins Studio von Radio BeO und stellte sein neues Album gleich selbst vor – im BeO-Soundcheck am 17. November – 18:15