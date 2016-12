Tiziano Ferro mit “Il Mestriere Della Vita” im BeO-Album der Woche…hier reinhören & gewinnen!

Neues Album von Tiziano Ferro: "Il Mestiere Della Vita"

Tiziano Ferro wurde am 21. Februar 1980 geboren. Seine Mutter war Hausfrau und der Vater ein Bauherr.

Seine Familie stammt aus Veneto in der Region in Agro Pontino, Italien. Schon in frühem Alter zeigte Tiziano eine grosse Liebe und ein Talent für die Musik .

Als er gerade mal fünf jahre alt war, hatte er seine erste Begegnung mit der Musik, als er eine Tastatur für Weihnachten erhielt.

Anschliessend begann er mit dem Schreiben, Komponieren und Aufnehmen eigener Songs auf einem sehr einfachen Recorder. Zwei der Songs sind am Ende seines Albums Nessuno E 'Solo (No One Is Alone) zu sehen und wurden geschrieben, als er gerade sechs Jahre alt war.

Jetzt hat er ein neues Album am Start!

Radio BeO stellt Dir das Album von Tiziano Ferro vor und verlost täglich ein Exemplar