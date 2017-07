Tilia – Live im BeO-Soundcheck – DO 03.08. ab 20:15

Tilia – Die Dreampop Sängerin aus Zürich ist live zu Gast im BeO-Soundcheck mit ihrem neuen Album "pattern".

Erst gerade im Mai verzauberte die Zürcherin Tilia die Fans auf ihrer Deutschland-Tour mit ihren verträumten, melancholischen Liedern, angesiedelt zwischen Folk, Singer/Songwriter, Dreampop und Indie. Damit schaffte sie kurz davor den Sprung in die deutschen Collegeradio-Charts, was ihr die Tournee ermöglichte. Aber auch in England kommt der Sound an: Die Single «Black Monday» schaffte es in die Spotify-UK-Viral-Charts auf Platz 4. Zurück in der Schweiz, erschien am 14 Juli das neue Tilia-Album «pattern"….

Tilia kommt live ins Studio von Radio BeO und erzählt von ihrer Musik – im BeO-Soundcheck am Donnerstag 03. Auggust ab 20:15 Uhr