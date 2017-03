Zurück zur Übersicht

Thun: Zwei Einbrecher auf der Flucht

In Thun sind zwei unbekannte Männer am Donnerstagnachmittag in eine Liegenschaft eingebrochen. Sie wurde durch einen Bewohner überrascht, gingen diesen tätlich an und ergriffen danach die Flucht. Es werden Zeugen gesucht.

(Mehr dazu im Dienstag-Info: 06:00/06:30/07:00/07:30)