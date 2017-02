Zurück zur Übersicht

Thun: Verbessertes öV-Angebot am Abend

Zum Fahrplanwechsel im Dezember will die STI ihr Angebot ausbauen und abends länger einen Viertelstundentakt anbieten. Ob das geplante Angebot tatsächlich in dieser Form umgesetzt werden kann, entscheidet der Grossrat in der Märzsession.

