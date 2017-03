Zurück zur Übersicht

Thun: Suche nach neuer Schwimmhalle geht weiter

Die Stadt Thun beteiligt sich mit einem Projektierungsbeitrag von 31'000 Franken an der Hallenbad-Planung in Heimberg. Eine zusätzliche Schwimmhalle ist für Thun auch in Oberhofen denkbar.

(Mehr dazu im Dienstag-Info ab 10:00 Uhr)