Thun: Spital STS will für 42 Millionen “Haus A” sanieren

Die Spital STS AG will in Thun das "Haus A" mit Bettenstation sanieren und Dusche und Toiletten in jedes Zimmer einbauen. Der Bau soll etappenweise während vier Sommern stattfinden: Patienten und Mitarbeiter weichen in Container-Provisorien aus. Das Baugesuch liegt auf.

(Mehr dazu im Freitag-Info: 17:00/17:30/18:00/18:30)