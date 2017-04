Zurück zur Übersicht

Thun: Spital plant neues Projekt an der Burgstrasse

An der Burgstrasse in Thun kann ein Neubau für Bedürfnisse des Spitals Thun erstellt werden. Das Projekt sieht eine Kindertagesstätte, Alterspsychiatrie, Alterswohnungen und Gewerbe vor. In den Untergeschossen entstehen rund 150 Parkplätze.

