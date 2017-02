Zurück zur Übersicht

Thun: Schalter der BEKB an der Marktgasse gehen zu

Die BEKB an der Marktgasse in Thun wird per 1. März in die Niederlassung an der Bahnhofstrasse integriert. Der Nachttresor und zwei Bancomaten bleiben an der Marktgasse.

