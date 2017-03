Zurück zur Übersicht

Thun: Lichterlöschen in der Stadt

Am Samstag ist die sechste Earth Hour. Auch die Stadt Thun macht mit. Auf das Thema Nachhaltigkeit angesprochen sagt Gemeinderätin Marianne Dumermuth, dass in der Stadt etwas gegangen sei. Ein Beispiel: Gewisse Geschäfte in der Innenstadt würden bereits heute ab 23:00 auf die Beleuchtung ihrer Schaufenster verzichten.

