Thun: letzte Phase bei Sanierung Guisankreisel läuft an

Vom 5. bis 7. August 2017 baut die Stadt Thun auf dem Guisanplatz den Deckbelag ein. Um die Arbeiten möglichst rasch ausführen zu können, wird der Baustellenbereich (Kreisel) am Wochenende für den Verkehr gesperrt. Am Montag ist die Sanierung weitgehend abgeschlossen, die Strassen in der Innenstadt sind wieder normal befahrbar.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info ab 10:00)