Thun: Leichtathletikmeeting in Thun

Während in London an den Weltmeisterschaften um Medaillen gekämpft wird, starten die stärksten nationalen Athleten heute Abend in Thun beim nationalen Abendmeeting. Mit dabei sind auch einige Athleten, welche das Ticket für London knapp verfehlten, aber gleichwohl zu nationalen Spitze gehören.

