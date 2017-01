Zurück zur Übersicht

Thun: Iichüblete à la Hollywood

Am Donnerstagabend hat Stadtpräsident Raphael Lanz das Zepter dem Obergring übergeben. Damit ist Thun nun für die nächsten vier Tage fest in der Hand der Narren. Das Motto der diesjährigen Thuner Fasnacht lautet "Thun goes Hollywood".

