Thun: Grüne Kritik an möglichem Olympiadorf

Der Regierungsrat des Kantons Bern unterstützt die Kandidatur für die olympischen Winterspiele " 2026. Les Jeux Swiss Made " In Thun soll es ein Olympiadorf geben. Die Grünen in Thun stellen sich nun die Frage, ob der Gemeinderat in diese Planung miteinbezogen wurde. Sie wollen mittels einer Interpellation diverse Fragen beantwortet haben.

