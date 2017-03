Zurück zur Übersicht

Thun: Es gibt noch keine zusätzlichen Aussensitzplätze für Innenstadt Restaurants

Dies gilt auch für den Abend – und Nachtbetrieb. Der Gemeinderat will die Ortsplanungsrevision abwarten. Diese zeige, wie viel Nachtleben in Thun noch Platz hat. So die Antwort des Gemeinderates auf einen Prüfauftrag eines überparteilichen Stadtrats Komitees. Dieses möchte eine Lockerung der Bewilligungspraxis. "Zusätzliche Aussensitzplätze wären für diverse Restaurants ein Bedürfnis". So die SP Stadträtin Alice Kropf.

