Thun: Erster Sonntagsverkauf lockt um die 30’000 Besucher in die Stadt

Der Weihnachtseinkauf in Thun ist lanciert. Der erste traditionelle Sonntagsverkauf sorgte in der Thuner Innenstadt für klingende Kassen. Laut IGT Präsident Patrick Aeschbacher verzeichneten die Geschäfte am heutigen Sonntag gute Kundenfrequenzen.

