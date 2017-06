Zurück zur Übersicht

Thun: Einbrecher in flagranti erwischt

Die Kantonspolizei Bern hat in der Nacht auf heute drei Einbrecher an der Gwattstrasse in flagranti erwischt. Es handelt sich um drei Männer im Alter zwischen 16 und 34 Jahren, welche sich nun in Untersuchungshaft befinden.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info ab 18:00 Uhr)