Thun: Das Klavier am Bahnhof wird rege genutzt

Seit ein paar Tagen steht am Thuner Bahnhof ein Klavier. Jeder der will kann darauf spielen. Initiant ist Andres Brändli aus Aarau. Er will die Menschen damit überraschen und positive Erlebnisse schaffen.

