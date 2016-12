Zurück zur Übersicht

Teuffenthal: Anschluss an ARA Thunersee geht in Planung

Die Stimmberechtigten haben an ihrer Gemeindeversammlung einen Planungskredit in der Höhe von knapp 63'000 Franken bewilligt. Damit kann der Gemeinderat die Details für den Anschluss an die ARA Thunersee ausarbeiten.

(Mehr dazu im Samstag-Info 12:00 / 12:30 / 13:00)