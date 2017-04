TAY / SON – Das 4-köpfige Crossover-Quartett live im BeO-Soundcheck, DO 13.04. ab 20:15

TAY / SON – Das 4-köpfige Crossover-Quartett live bei Radio BeO

TAY/SON ist ein 4-köpfiges Crossover-Quartett mit Members aus Boston, Barcelona und Baselmit Homebase in der Stadt am Rhein, seit 2012 on the road. Die vier Männer, die altersmässig mitten im Leben stehen und schon einiges zu berichten und zu beklagen haben sind definitiv eine positive Überraschung im Schweizer Musikdschungel. … «El Diablo» – ja, teuflisch gut kommen die elf abwechslungsreichen Songs daher. Sphärische Melodien, Synthieklänge in Kombination mit druckvollen Gitarren und deftigen Rhymes. Musikalisch etwas in die 90er zurück katapultiert…wir hören zusammen die Musik von TAY/SON – hier im BeO-Soundcheck

TAY/SON kommen live ins Studio von Radio BeO und erzählen von ihrer Musik –

im BeO-Soundcheck am Donnerstag 13. April ab 20:15 Uhr