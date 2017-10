Sunrise Avenue-Special: 09.10.-15.10. zwischen 16:30 & 17:00

Das neue Album von SUNRISE AVENUE: "Heartbreak Century"

Am 6. Oktober gibt es endlich neue Musik von Sunrise Avenue – nach vier Jahren!

Ihre Tour führt die finnischen Rocker auch in die Schweiz.

1992 gründeten Samu Haber und Jan Hohenthal in Espoo die Band Sunrise. Da es in Skandinavien bereits elf andere Bands mit diesem Namen gab, änderte die Gruppe ihren Namen 2002 in Sunrise Avenue. Wir hören die neue Musik von Sunrise Avenue.

Neues Album: "Heartbreak Century“

Radio BeO stellt Dir das Album vor und verlost täglich ein Exemplar.

Montag bis Sonntag

09. Oktober bis 15. Oktober

zwischen 16:30 und 17:00 Uhr

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen:

033 888 88 88

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.