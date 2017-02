Stiller Has-Special auf Radio BeO!

Neues Album von STILLER HAS: "ENDOSAURUSREX"

Die Berner Band Stiller Has lassen aufhorchen rund um den Frontmann Endo Anaconda. Eine neue Platte ist am Start. "Die neuen Hasen-Formatione konzentriert ab März 2017 bis Sommer 2018" steht auf der Bandwebsite ganz zuoberst. Doch ein prominenter Kopf fehlt: René "Schifer" Schafer.

Seit 2000 traten die Gründungsmitglieder Endo Anaconda und Balts Nill fix zusammen mit Schafer auf, später kamen weitere Musiker hinzu. Nill verliess die 1989 gegründete Band 2005, Schafer blieb und prägte als «Musical Director» und Gitarrist den Sound von Stiller Has. Nun scheint der von Anaconda einst als «unverzichtbares linkes Ohr des Hasen» bezeichnete Schafer doch verzichtbar geworden zu sein.

Radio BeO stellt Dir das Album von STILLER HAS vor und verlost täglich ein Exemplar