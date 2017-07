Zurück zur Übersicht

Steffisburg: Zusatzrunde für Sportanlagen in der Schönau

Die Gemeinde legt den Schutzzonenplan für die geplanten Sportanlagen in der Schönau im Rahmen der baurechtlichen Grundordnung ein zweites Mal öffentlich auf. Man mache das aus Transparenzgründen, erklärt Gemeindepräsident Jürg Marti. Die geplanten Sportanlagen in der Schönau seien zu wichtig, als dass man das Risiko für Verzögerungen zu einem späteren Zeitpunkt habe in Kauf nehmen wollen.

(Mehr dazu im Samstag-Info ab 10:00 Uhr)