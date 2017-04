Zurück zur Übersicht

Steffisburg: Photovoltaik Anlage an Fassade anstatt auf dem Dach

Die Net Zulg in Steffisburg hat an ihrem Betriebsgebäude eine neue Art Photovoltaik Anlage installiert. An der Fassade. Man wolle damit nun Erfahrungen sammeln und diese den Kunden weitergeben heisst es bei der Net Zulg.

(Mehr dazu im Mittwoch-Info ab 11:00)