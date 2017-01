Zurück zur Übersicht

Steffisburg: Gemeindepolitiker wollen mehr Sicherheit im Kreisel

Insbesondere der Kreisel bei der Mittelstrasse / Schwäbisstrasse gehöre zu den gefährlichsten der Schweiz. Mitglieder aus der Steffisburger SP und den Grünen wollen dass der Gemeinderat prüft was er in Sachen Sicherheit noch machen kann. Der Gemeinderat will sich dieser Sache annehmen.

(Mehr dazu im Samstag-Info 17:00/17:30/18:00/18:30)