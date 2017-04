Zurück zur Übersicht

Spiez: Reben haben unter Kälteeinbruch gelitten

Die Kellermeisterin der Rebbaugenossenschaft Spiez, Ursula Irion, befürchtet, dass die Reben am Spiezerberg und in Spiezwiler wegen des erneuten Wintereinbruchs stark gelitten haben. Um wenigstens die Reben in Faulensee noch bestmöglich zu retten, wird die Rebbaugenossenschaft morgen in der Früh mit Feuern zwischen den Reben heizen.

