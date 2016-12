Zurück zur Übersicht

Spiez: Egli und Zybach wollen Ruhe

Die gewählten Gemeinderäte Ursula Zybach und Heinz Egli akzeptieren ihre Niederlage im Wahlkampf um das Gemeindepräsidium. In einem offenen Brief bitten sie auch die Einsprecherin dies zu tun und damit die Politik in Spiez nicht zu blockieren.

(Mehr dazu im Dienstag-Info 17:00/17:30/18:00/18:30)