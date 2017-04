Zurück zur Übersicht

Spiez: die Arbeitsstelle 60+ soll fix werden

Während einer dreijährigen Pilotphase wurde die Koordinationsstelle 60+ zur Verankerung der Altersarbeit in der Gemeinde Spiez geführt. Der Gemeinderat die Koordinationsstelle 60+ per 1. Januar 2018 im bestehenden Umfang (30-Stellenprozente) in ein Regelangebot der Abteilung Soziales zu überführen.

(Mehr dazu im Samstags-Info ab 06:00)