Spiez: Caritas Bern plant Regionalstelle im Oberland

Caritas Bern wird im Frühjahr eine Regionalstelle im Berner Oberland eröffnen. Die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Partnern soll dadurch intensiviert und so das Potenzial an Wohnraum und Arbeitsplätzen für die Integration von Flüchtlingen besser ausgeschöpft werden. Die Regionalstelle wird ihren Standort voraussichtlich in Spiez haben.

(Mehr dazu im Montag-Info: 17:00/17:30/18:00/18:30)