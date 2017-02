Zurück zur Übersicht

Ski Alpin: Joana Hählen und Nils Mani als Aussenseiter an WM

Die beiden Oberländer Skirennfahrer reisen als Aussenseiter an die Heim-WM in St. Moritz. Nils Mani muss erst einmal noch die interne Qualifikation für die Abfahrt und die Superkombination bestehen, Joana Hählen ist für den Super-G am Dienstag gesetzt.

(Mehr dazu im Donnerstag-Info ab 17:00 Uhr)