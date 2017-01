Zurück zur Übersicht

Ski Alpin: Carlo Janka nicht in Adelboden

Der Bündner Carlo Janka verzichtet auf die Weltcuprennen in Adelboden und will sich auf die kommenden Rennen am Lauberhorn und die WM vorbereiten.

(Mehr dazu im Dienstag-Info 12:00/12:30/13:00)