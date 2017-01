Zurück zur Übersicht

Sigriswil: Bedingte Freiheitsstrafe für Vergewaltiger

Ein 27-jähriger Portugiese hat im August 2015 in einem Hotel in Sigriswil eine damals 19-jährige Arbeitskollegin vergewaltigt: Das Regionalgericht in Thun hat ihn nun zu 22 Monaten bedingter Freiheitsstrafe verurteilt.

