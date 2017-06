SEVEN-Special – 03.07.-09.07. zwischen 16:30 & 17:00

Das Album Nummer 10 des Soulsängers SEVEN ist ein Film in vier Akten.

Der Albumtitel spricht für sich: 4COLORS bietet vier verschiedene Farben vier Genres und vier komplett eigene Stimmungen. Es ist SEVENs zehntes Werk, das in 127 Tagen in unterschiedlichen Studios mit einem herausragenden Team aus London, Los Angeles und der Schweiz produziert wurde. Heraus kamen vier in sich geschlossene musikalische Welten, welche die Zuhörer auf eine Reise durch das Musikuniversum des Soulsängers mitnehmen. Die Welt BLUE ist schmerzhaft, einsam und erinnert an nordische Landschaften, die mit elektronischen Klängen untermalt sind. Die Welt YELLOW zelebriert die Lebensfreude und die Hoffnung mit warmem Soul. RED widmet sich der Liebe und Leidensch aft, gehüllt in classy R’n’B. PURPLE ist eine eindeutige Hommage an Ihre Purple Highness und Funk in seiner ganzen Pracht.

Neues Album: "4COLORS“

Radio BeO stellt Dir das Album vor und verlost täglich ein Exemplar.

Montag bis Sonntag

03. Julibis 09. Juli

zwischen 16:30 und 17:00 Uhr

Hörernummer fürs Mitmachen & Gewinnen:

033 888 88 88

Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.