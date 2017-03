Zurück zur Übersicht

Saanen: Medical Center nach 15 Monaten wieder geschlossen

Nach nur 15 Monaten ist das Medical Center in Saanen bereits wieder geschlossen. In Saanen und Gstaad hätte es derzeit genug Hausärzte, weshalb das Medical Center vor allem von Feriengästen genutzt wurde. Die Auslastung in der Zwischensaison war zu gering, als dass es sich rentiert hätte. Ob und wenn ja wie es mit dem Medical Center weitergeht, ist derzeit noch unklar.

(Mehr dazu im Montag-Info ab 09:00 Uhr)