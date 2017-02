Ritschi-Special auf Radio BeO!

Neues Album von RITSCHI: "RITSCHI"

RITSCHI hat mit seiner Band Plüsch und als Solokünstler inzwischen mehr als 350'000 Alben verkauft – und nach über 300 Konzerten darf man ihn auch als Live-Performer getrost als Routinier bezeichnen. Das kommende Album nennt sich schlicht «Ritschi». Als Künstler gewachsen, hat er frische Seiten an sich entdeckt und tobt sich musikalisch auf den neuen Liedern gehörig aus. Die geben Einblick in das Gefühlsleben eines Enddreissigers: süffige Geschichten über Zweierkisten, vermeintlich wilde Nächte; über das Loslassen, das Abhauen, das Wiederfinden. Und zwar nie bierernst, sondern stets mit Charme und Augenzwinkern. Mit der aktuellen Single «Ebbe & Fluet» beweist Ritschi, dass sein Sound auch in elektronischem Gewand funktioniert und er keinerlei Scheu vor tanzbaren Grooves hat. Überhaupt dürfen sich langjährige Fans vom einen oder anderen Song überraschen lassen.

