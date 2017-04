Zurück zur Übersicht

Ringgenberg: mutmassliche Räuber indentifiziert

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Raubüberfall von letztem Oktober in Ringgenberg abgeschlossen. 4 Männer sollen beim Raubüberfall auf einen Mann in einer Liegenschaft an der Brunnengasse beteiliget gewesen sein. Sie müssen sich nun vor der Justiz verantworten.

(Mehr dazu im Dienstag-Info 18:00 Uhr)