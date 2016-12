Zurück zur Übersicht

Riggisberg: Wieder garantierte Öffnungszeiten für Polizeiwache

Die Polizeiwache in Riggisberg bietet ab Januar an zwei Tagen wieder garantierte Öffnungszeiten. Die Kantonspolizei Bern will damit besser auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingehen. Diese wünschte wieder garantierte Öffnungszeiten der Wache in Riggisberg.

(Mehr dazu im Dienstag-Info 17:00/17:30/18:30/18:30)